Ростсельмаш в 2024 году инвестировал в производство 7 млрд рублей

Компания «Ростсельмаш» в 2024 году инвестировала 7 млрд руб. в развитие производства. Средства были направлены на запуск трех новых заводов, сообщил «Интерфаксу» совладелец предприятия Константин Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Константин Бабкин уточнил, что в 2025 году крупных инвестпроектов не планируется. Основной акцент будет сделан на сохранении текущих компетенций и коллектива. Новых строительных проектов компания не намерена начинать.

В феврале 2024 года «Ростсельмаш» ввел в эксплуатацию в Ростове-на-Дону завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов. Объем инвестиций составил более 10 млрд руб. Также в феврале «Ростсельмаш» ввел в эксплуатацию завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ), в который было вложено около 2,5 млрд руб.

В марте также начал работу завод по производству сельскохозяйственных тракторов и дорожно-строительной техники в Ростове-на-Дону. Общая сумма инвестиций превышает 13 млрд руб., уже вложено 11,5 млрд руб. Производственная мощность этого завода составляет 5 тыс. единиц техники в год.

Тат Гаспарян