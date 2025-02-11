В Прикамье зарплата курьеров за год выросла почти на 76 тыс. рублей
За минувший год в Пермском крае значительно выросла заработная плата у курьеров. Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы Hh.ru, в январе 2025 года максимальная зарплата курьеров составила 184,2 тыс. руб. Это на 75,9 тыс. руб. больше, чем год назад. Медианный размер оплаты труда таких сотрудников сейчас 144 тыс. руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Отметим, что в январе 2025 года жалованье по этой вакансии находилось в диапазоне 99,7–184,2 тыс. руб. в месяц, в январе 2024-го — 60–108,3 тыс. руб. в месяц. В январе 2023 года зарплата у этих работников была 33–84,9 тыс. руб. в месяц.
Спрос на курьеров за 2024 год в Прикамье вырос на 18%. Росло и число курьерских вакансий: в сервисе Hh.ru оно увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем предыдущего года. В то же время на рынке труда наблюдается дефицит таких сотрудников: на начало 2025 года на одну курьерскую вакансию приходится в среднем 2,2 резюме потенциальных кандидатов (здоровая конкуренция для рынка труда начинается от четырех резюме на вакансию).