В Прикамье зарплата курьеров за год выросла почти на 76 тыс. рублей

За минувший год в Пермском крае значительно выросла заработная плата у курьеров. Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы Hh.ru, в январе 2025 года максимальная зарплата курьеров составила 184,2 тыс. руб. Это на 75,9 тыс. руб. больше, чем год назад. Медианный размер оплаты труда таких сотрудников сейчас 144 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что в январе 2025 года жалованье по этой вакансии находилось в диапазоне 99,7–184,2 тыс. руб. в месяц, в январе 2024-го — 60–108,3 тыс. руб. в месяц. В январе 2023 года зарплата у этих работников была 33–84,9 тыс. руб. в месяц.

Спрос на курьеров за 2024 год в Прикамье вырос на 18%. Росло и число курьерских вакансий: в сервисе Hh.ru оно увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем предыдущего года. В то же время на рынке труда наблюдается дефицит таких сотрудников: на начало 2025 года на одну курьерскую вакансию приходится в среднем 2,2 резюме потенциальных кандидатов (здоровая конкуренция для рынка труда начинается от четырех резюме на вакансию).