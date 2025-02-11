Победить нельзя уступить

Специальная военная операция (СВО) может завершиться на разных географических рубежах, однако в любом случае надо учитывать «реалии на земле» и тот факт, что Россия «противостоит консолидированной мощи НАТО». К такому выводу пришли 10 февраля участники круглого стола «Образ будущей Победы» в Общественной палате (ОП) РФ. Хотя для большинства из них, как выяснилось, настоящей победой будет только полное слияние Украины с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В поддержку максимально жесткой позиции участники мероприятия приводили как внешне-, так и внутриполитические аргументы. «Краткосрочные меры» (то есть прекращение СВО до полной победы над врагом) непременно породят вопросы со стороны граждан, настаивал член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов: «Народ начнет говорить: "А за что погибали?", а дальше наши враги начнут качать эту ситуацию». Люди же, которые «огульно призывают к любой форме прекращения, сворачивания, замораживания СВО,— это предатели», прямо заявил правозащитник: «Мы находимся в выигрышном положении, нельзя терять это положение, потому что оно добыто кровью наших граждан. И никакие экономические интересы не могут этого перевешивать».

Если трезво оценивать ситуацию, продолжил эту мысль глава Института русско-славянских исследований Александр Буренков, то «никакой остановки или перемирия быть не может», ведь тогда Россия окажется «в стратегическом проигрыше». «Мы должны все перестроить на стратегическое противостояние Западу, как он это сделал против нас»,— заключил ученый.

Граждане подобные максималистские устремления тоже разделяют, заверил политолог Игорь Скурлатов, сославшись на данные собственных опросов в десяти городах, где 66% респондентов поддержали продолжение СВО именно с целью присоединения к РФ всей Украины (еще 17% — только южной Украины). «Такова позиция народа, и она разумна,— рассуждал господин Скурлатов.— Только с полным присоединением всей территории Украины или хотя бы Киева и того, что восточнее, мы можем рассчитывать, что враг не будет больше мешать нам строить свое государство».

Некоторые участники, однако, призвали внимательнее отнестись к реалиям «на земле». «Надо разделять то, что мы можем, и то, чего мы хотим»,— заявил по аудиосвязи военкор Борис Рожин. По его мнению, в состав России войдет то, «что сможет занять армия», а если кому-то покажется «маловато», следует напомнить, что Россия противостоит консолидированной мощи НАТО. «И поход на Варшаву или к Ла-Маншу — инициатива фантастическая, учитывая соотношение сил»,— заметил военкор. С другой стороны, «если кто-то думает, что война закончится и все прекратится», то он тоже заблуждается, добавил господин Рожин. «Я эту позицию разделяю: хочется большего, но вопрос, что мы можем»,— поддержал его модератор, председатель комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Впрочем, долг патриотов — принять любую позицию, какую предложит верховный главнокомандующий, подчеркнули участники мероприятия. «В условиях спецоперации и в условиях, когда нашу позицию поддерживает множество силовых структур, мы дисциплинированно примем решение президента и будем его выполнять»,— пообещал Игорь Скурлатов. Но пока, по его словам, ничто не мешает общественникам доказывать свою правоту, «тем более что наши нарративы победы оказывают существенное влияние». «Полное доверие национальному лидеру: какое решение он примет, такое и мы примем,— горячо согласился Владимир Рогов.— Но до тех пор, пока он его не озвучит, мы должны стучаться снизу: "Государь, обрати внимание, что может получиться"».

Григорий Лейба