Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5050. 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480. 6 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 4015. 7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3830. 9 (9). Томми Пол (США) — 3445. 10 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3270. 11 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3095. 12 (14). Хольгер Руне (Дания) — 3010. 13 (11). Григор Димитров (Болгария) — 2945. 14 (13). Бен Шелтон (США) — 2930. 15 (16). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2680. 16 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 17 (15). Юго Эмбер (Франция) — 2625. 18 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2560. 19 (19). Артюр Фис (Франция) — 2355. 20 (21). Хуберт Хуркач (Польша) — 2305. 21 (20). Карен Хачанов — 2210… 70 (69). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 823.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8956 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8770. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5288. 5 (6). Джессика Пегула — 4861. 6 (7). Мэдисон Кис (обе — США) — 4680. 7 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4588. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095. 9 (9). Эмма Наварро (США) — 3709. 10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588. 11 (12). Даниэль Коллинз (США) — 3122. 12 (11). Дарья Касаткина — 3056. 13 (13). Диана Шнайдер (обе — Россия) — 2873. 14 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2675. 15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665. 16 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2369. 17 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2344. 18 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2273. 20 (21). Юлия Путинцева (Казахстан) — 2093… 23 (20). Людмила Самсонова — 1945… 25 (26). Анастасия Павлюченкова — 1900. 26 (25). Екатерина Александрова — 1888… 31 (32). Анастасия Потапова — 1684... 52 (52). Вероника Кудерметова — 1131… 59 (59). Полина Кудерметова — 999… 70 (69). Камилла Рахимова — 927… 72 (71). Анна Блинкова — 916… 81 (77). Эрика Андреева (все — Россия) — 850.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.