568 компаний участвовали в системе налогового мониторинга ФНС на конец 2024 года, следует из данных службы. Это на 28% больше, чем было за январь—декабрь 2023 года,— 444 организации. Налоговый мониторинг — это форма контроля, при которой проверки заменяются онлайн-взаимодействием с ФНС: служба получает удаленный доступ к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Это позволяет компаниям оперативно согласовывать с налоговиками вопросы налогообложения. Мониторинг действует с 2016 года и изначально был рассчитан только на крупнейшие компании. Постепенно критерии доступа к нему меняются и круг участников расширяется.