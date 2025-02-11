Безработица застыла на минимуме

В декабре 2024 года уровень безработицы в РФ составил 2,3% от численности населения, так же как в октябре и ноябре, сообщил Росстат. Относительно декабря 2023-го показатель снизился на 0,7 процентного пункта (с 3%). В среднем в 2024 году уровень безработицы составил 2,5%.

К безработным по критериям Международной организации труда (МОТ) в декабре можно было отнести 1,8 млн человек. Доля женщин среди них составила 52,3%. Уровень безработицы среди женщин в 2,5% несколько выше показателя для мужчин — 2,2%. Доля молодежи до 25 лет среди безработных — 19,8%, граждан в возрасте 50 лет и старше — 21,6%, не имеющих опыта трудовой деятельности — 28,8%.

Из 1,8 млн безработных 1,2 млн это городские жители, 0,6 млн — сельские. Уровень безработицы среди селян (3,3%) при этом превышает показатель для городского населения (2,1%). Среднее время поиска работы в декабре прошлого года несколько выросло — до 5,4 месяца, хотя в течение года показатель опускался и до 5 месяцев ровно. В состоянии застойной безработицы (искали работу более 12 месяцев) в декабре находились 12,5% безработных, что на 2,4 пункта выше, чем в декабре 2023 года.

В декабре 2024 года только 25,7% безработных (по критериям МОТ) использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения. Большинство (68,3%) обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым.

Численность безработных, официально стоящих на учете в службах занятости, в декабре 2024 года сократилась до 332 тыс. человек, что является минимальным показателем за весь год. По сравнению с декабрем 2023 года их количество сократилось на 142 тыс. 0,2 млн человек получали пособие по безработице.

За декабрь 83,8 тыс. человек получили официальный статус безработного, трудоустроено же за месяц было 32,5 тыс. человек. Масштаб трудоустройства был на 30% меньше, чем в декабре 2023 года, что неудивительно с учетом сокращения числа обращений в государственные службы занятости. Отметим, впрочем, что в декабре снизился и показатель потребности работодателей в работниках — до 1,7 млн вакансий, что стало минимальным показателем за весь 2024 год.

Анастасия Мануйлова