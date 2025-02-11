Лизинг не дается оборудованию

Лизинговая отрасль по итогам года показала снижение объема нового бизнеса — в натуральном выражении 0,5%. Наиболее пострадавшим сегментом оказался лизинг оборудования, где объем нового бизнеса сократился на 17%. Участники рынка предостерегают, что именно в лизинге оборудования, традиционно наиболее консервативном, может начаться ухудшение качества ссуд. При этом всему рынку еще предстоит пережить непростой 2025 год, по прогнозам НРА, восстановление начнется лишь в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием «Национального рейтингового агентства» (НРА) по рынку лизинга по итогам 2024 года. Объем нового бизнеса в натуральном выражении за 12 месяцев 2024 года незначительно сократился на 0,5%, до 622 тыс. предметов (в 2023 году — 626 тыс. ед.). По предварительным оценкам НРА, объем нового бизнеса в денежном выражении составляет около 3,9 трлн руб.; рост около 9,5%. Однако рост вызван в первую очередь ростом инфляции, отмечают там.

Лизинговый портфель компаний по итогам 2024 года укрепился, предварительно он составил около 12,8 трлн руб. (рост около 30%). Доля лизинга (объем нового бизнеса в денежном выражении) в ВВП в 2024 году — около 2% (в 2023-м — 2,1%), следует из данных НРА. По укрупненным категориям основным драйвером нового бизнеса в натуральном выражении остается автолизинг (прирост составил около 10%). На втором месте находится спецтехника, здесь прирост составляет около 8%.

62 процента составила доля автомобилей и спецтехники в структуре объектов, взятых в лизинг по итогам 2024 года.

В аутсайдерах остался лизинг оборудования, показавший наибольшие темпы снижения среди других сегментов еще по итогам девяти месяцев прошлого года (см. “Ъ” от 3 октября 2024 года). В последнем квартале переломить ситуацию не удалось. Снижение в 2024 году составило 17% в годовом выражении. Так, в 2024 году количество предметов нового бизнеса в сегменте оборудования составило 191 тыс. шт. против 232 тыс. ед. в 2023 году. Доля оборудования в структуре нового бизнеса составила около 30% в 2024 году против 37% в 2023-м. «Падение лизинговых сделок в сегменте оборудования и произошло в первую очередь за счет сокращения количества предметов лизинга (производственных линий различной номенклатуры и металлорежущего оборудования),— пояснил управляющий директор НРА Сергей Гришунин.— Это вызвано главным образом сокращением заказов от клиентов в связи с подорожанием оборудования и ростом ключевой ставки. Многие потребители корректируют свои инвестпрограммы». Наблюдается снижение во всех сегментах оборудования: металлообрабатывающих станках (минус 39%), оборудовании для производства пластмасс и пластика (минус 37%), деревообрабатывающих станках (минус 34%), наибольший спад показало IT-оборудование — 96% год к году, подтверждает руководитель управления анализа данных и принятий решений ГК «Альфа-Лизинг» Вадим Данилов.

На фоне роста просрочки лизинговые компании будут особенно сдержанно подходить к финансированию такого сложного имущества, предостерегает господин Данилов. «Для работы с сегментом необходимы специальные компетенции, в том числе при оценке. Если при реализации на вторичном рынке легкового автомобиля лизинговая компания может его быстро оценить и продать, то с оборудованием не все так просто,— отмечают в "Интерлизинге".— Необходимы дополнительные временные и человеческие ресурсы, чтобы поехать на предприятие, демонтировать оборудование из общей производственной линии, вывезти его и впоследствии реализовать». Необходим индивидуальный подход к каждому клиенту и практически к каждому предмету лизинга, чтобы найти такое финансовое решение, которое позволит в итоге выполнить договор, добавляет собеседник “Ъ” в крупной лизинговой компании.

В то же время, по данным НРА, пока лизинг оборудования продолжает быть наиболее консервативным сегментом.

«Сейчас ситуация ухудшилась на фоне санкций, хотя частично дефицит предметов лизинга удалось преодолеть,— отмечает Сергей Гришунин.— В среднем по рынку доля портфеля лизинга в дефолте оценивается в диапазоне 1,5–1,8%». «Мы видим тренд в оборудовании на рост просроченных платежей»,— говорит Вадим Данилов. Рынок лизинга, как и вся экономика страны, включая промышленность, подвержен влиянию сдерживающей денежной политики, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Прогноз НРА по рынку лизинга на 2025 год не вселяет оптимизма. Согласно ему, в 2025 году объем нового бизнеса составит 575–620 тыс. ед., ближе к середине этого диапазона. Это снижение в натуральном выражении — около 5%. Зато в 2026 году рынок ждет восстановление, по прогнозам агентства, объем нового бизнеса составит 640–660 тыс. единиц, ближе к верхней границе диапазона, в денежном выражении около 4,6 трлн руб., а совокупный лизинговый портфель приблизится к 20 трлн руб.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова