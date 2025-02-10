Эксперимент по маркировке сладостей начнется к марту

Эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий стартует в России, в конце февраля — начале марта этого года. Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «компании АКОРТ принимают участие в экспериментах для того, чтобы своевременно проанализировать все бизнес-процессы, отработать взаимодействие с поставщиками, внести предложения по настройке системы с учетом особенностей оборота товаров».

«В ходе эксперимента будут маркироваться шоколад, конфеты, зефир, пастила, печенье, желе, мармелад, жевательная резинка и другая продукция»,— подтвердила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Юлия Кузьмина.

Сам эксперимент станет важным шагом в развитии отрасли и предоставит бизнесу возможность адаптироваться к новым требованиям, оценит их эффективность. Результаты эксперимента могут стать основной для регулирования рынка сладостей и кондитерских изделий. К росту цен на кондитерские изделия внедрение маркировки не приведет, настаивают в пресс-службе ЦРПТ.