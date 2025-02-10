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Коммерсантъ FM
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Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Глава МИДа добавил, что на них должны быть обеспечены национальные интересы.

«Как многократно говорил об этом президент Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен»,— сказал Сергей Лавров на собрании по случаю Дня дипломатического работника (цитата по сайту МИДа).

По словам министра, конфликт на Украине «имеет глубокие первопричины». В их числе, по его словам, создание угроз безопасности России через расширение НАТО и политический курс властей Украины на «истребление всего русского». Он добавил, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.

4 февраля глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва готова к серьезному разговору с Киевом. Однако для этого, по его словам, нужно решить «юридические аспекты», связанные с вопросом легитимности президента Украины Владимира Зеленского и указом о запрете ведения переговоров с Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».

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