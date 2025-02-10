Промедление сбою подобно

Должен ли брокер, промедливший с перерегистрацией клиента на бирже и с покупкой акций по его поручению, возместить последнему убытки, если за это время ценные бумаги успели подняться в цене, решит Верховный суд РФ (ВС). Решение будет вынесено по спору ООО «Редевелопмент» с Альфа-банком (брокером). Юристы отмечают, что сложившаяся практика по спорам с брокерами в основном негативная для клиентов, однако исход дела в ВС может это изменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос об ответственности брокера за промедление с перерегистрацией клиента на бирже, из-за чего тот не смог купить акции по более низкой цене. По соглашению от сентября 2022 года Альфа-банк предоставлял «Редевелопменту» ряд финансовых услуг, в том числе брокерских. 30 марта 2023 года клиент поручил брокеру приобрести 35 632 акции ПАО ЛУКОЙЛ по фиксированной цене 4350 руб. за бумагу. Срок поручения истекал 4 апреля, но исполнено оно не было, причем банк не сообщал ни об отклонении поручения, ни о невозможности его исполнения.

4 апреля клиент снова подал брокеру заявку на те же акции, но к тому моменту их цена выросла, и «Редевелопменту» пришлось заплатить на 6,5 млн руб. больше. Претензию клиента банк не удовлетворил, и компания подала иск о взыскании суммы переплаты в качестве убытков. Поскольку повторное поручение от 4 апреля исполнено банком в тот же день, то, по мнению клиента, объективных причин для неисполнения первого поручения не было.

Нет регистрации — нет акций

Арбитражные суды отклонили иск, посчитав, что вины брокера тут нет. Дело в том, что во исполнение нового контрсанкционного регулирования (речь идет о президентских указах №81 от 1 марта 2022 года и №520 от 5 августа 2022 года) Московская биржа с 27 февраля 2023 года внесла изменения в процедуру регистрации клиентов—участников торгов, уведомив об этом на своем сайте 15 февраля. Как выяснилось, Альфа-банк направил 30 марта заявку на покупку акций, но биржа отказала, так как «Редевелопмент» не был перерегистрирован по новым правилам. 3 апреля брокер переоформил документы клиента, поэтому с исполнением повторного поручения проблем не возникло. Суды сделали вывод, что первая заявка отклонена биржей «по техническим причинам», поэтому операционные риски перекладываются на клиента.

Компания обжаловала отказ в ВС, заявляя, что именно брокер обязан был вовремя перерегистрировать клиента на торговой площадке, которая заранее извещала об этом. Банк же «не сообщал клиенту об отсутствии возможности участия в торгах, в том числе и после подачи заявки, что само по себе является недобросовестным поведением», считает «Редевелопмент».

По мнению заявителя, брокер нарушил требования закона и условия своего регламента, по которому обязан принимать «все разумные и доступные ему меры для исполнения торговых поручений клиента на лучших условиях».

Как профучастник рынка ценных бумаг банк «не мог не осознавать, что не исполнит поручение клиента без его перерегистрации» на бирже, «но на протяжении полутора месяцев не принимал соответствующих мер», сказано в жалобе. Оснований невозможности сделать это своевременно банк тоже не представил, следствием чего стали промедление с покупкой акций и приобретение их позднее по более высокой цене, указывает компания. К тому же по условиям регламента банк не отвечает за убытки клиента в случае аварии (сбоя) в компьютерных сетях или системах электросвязи, но такого сбоя не было, что подтверждают данные биржи. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 25 февраля.

В Альфа-банке не ответили на запрос. Опрошенные “Ъ” брокеры из топ-10 не стали комментировать вопрос о наличии у них аналогичных споров с клиентами из-за изменения правил регистрации на бирже.

Перекладывание рисков

«Требования о взыскании убытков с брокеров не являются редкостью, особенно в условиях высокой волатильности рынка, когда промедление в исполнении поручений может привести к значительным финансовым потерям»,— рассказывает управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. По словам старшего юриста практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Артема Макарова, в связи с появлением после февраля 2022 года «инфраструктурных ограничений со стороны регуляторов» задержек в исполнении клиентских заявок и, соответственно, споров с брокерами стало больше.

По наблюдениям господина Макарова, практика в основном складывается в пользу брокеров. «Обычно выводы судов основаны на предпосылке, что инвестор пытается переложить риски на брокера, но это в корне неверно,— считает Артем Макаров.— Профессиональный риск инвестора за принятые им решения лежит на нем, только если его поручение брокеру исполнено надлежащим образом».

Вячеслав Косаков добавляет, что суды чаще встают на сторону брокера, если задержка исполнения поручений вызвана внешними факторами, например действиями биржи или изменениями в регулировании.

Партнер Briefcase Law Office Анна Самойлова отмечает, что вопрос дела сводится к тому, обязан ли брокер следить за перерегистрацией клиента для совершения сделок на бирже.По общим правилам, добавляет управляющий партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая, «брокер обязан обеспечить соблюдение всех формальностей, необходимых для покупки акций, что подразумевает и организацию перерегистрации на бирже, особенно если клиент не мог сам выполнить эту процедуру». К тому же сама биржа «указывала на ответственность участников торгов (то есть брокера) за актуальность информации, необходимой для регистрации клиентов», добавляет госпожа Самойлова.

Исход дела «Редевелопмента» в ВС может «стать поворотным для практики и дать ориентир судам по определению границ ответственности брокера», считает господин Макаров. Вместе с тем, допускает Анна Самойлова, победа клиента может спровоцировать в дальнейшем «бум споров» с брокерами даже за «малейшее промедление» с выполнением поручения.

Анна Занина, Ксения Куликова, Максим Буйлов