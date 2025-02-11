Правительство поддержало отмену половины экзаменов для поступающих в колледжи девятиклассников

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ утвердила проект положительного отзыва (есть у “Ъ”) на инициативу о сокращении числа экзаменов для школьников, желающих после девятого класса поступить в колледж или техникум. Напомним, в январе 2024 года межфракционная группа депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым (ЕР) и Викторией Абрамченко (ЕР) внесла законопроект о введении этим летом экспериментальной системы сдачи ОГЭ. Выпускники из пилотных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей — смогут получить аттестат об основном общем образовании, сдав лишь два ОГЭ, по русскому языку и математике. Этого будет достаточно для поступления в среднее специальное учебное заведение. Для тех, кто намерен продолжить обучение в десятом классе, список экзаменов не изменится. Сейчас, напомним, выпускники девятых классов должны сдать четыре обязательных ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор ученика.

Отметим, что законопроект также дает пилотным регионам возможность устанавливать систему минимальных проходных баллов ОГЭ для тех, кто хочет продолжить обучение в десятом классе. Они, впрочем, могут и не делать этого. Эта норма вызвала вопросы комиссии — она попросила депутатов более детально разъяснить вопрос продолжения образования школьников, не набравших достаточного для десятого класса количества баллов на ОГЭ или не прошедших в колледжи. Рассмотреть поправки в первом чтении депутаты собираются уже на этой неделе в приоритетном порядке.

Полина Ячменникова