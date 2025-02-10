Ректора притянули за язык

Известного в регионе ученого в сфере IT-технологий, ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежду Ярушкину следственные органы обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Вместе с ректором обвинение предъявлено еще трем руководителям подразделений вуза. По версии следствия, руководство вуза «безосновательно зачисляло в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», при этом получая за них средства на обучение из федерального бюджета. Общий ущерб, по мнению следствия, — около 20 млн руб. Обвиняемые вину не признали. Адвокат Надежды Ярушкиной заявляет, что никаких нарушений не было, работа вуза по обучению иностранных студентов шла в полном соответствии с законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Ярушкина вину не признает, ее защита утверждает, что нарушений закона не было

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Надежда Ярушкина вину не признает, ее защита утверждает, что нарушений закона не было

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Ректору (УлГТУ) Надежде Ярушкиной, директору международного института УлГТУ Павлу Пазушкину, начальнику отдела УлГТУ по работе с абитуриентами Евгению Склярову и проректору по довузовскому дополнительному образованию и организации приема абитуриентов Екатерине Баландиной предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, уголовное дело было возбуждено на основании оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ. Предварительно следствием установлено, что «лица из числа руководства УлГТУ безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», при этом «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились денежные средства». Всего, по данным СУ СКР, с 2022 по 2025 год руководством университета «было необоснованно зачислено не менее 129 иностранных студентов», что повлекло причинение ущерба бюджету РФ на сумму около 20 млн руб.».

Задержания прошли еще вечером в четверг минувшей недели, 6 февраля. Павел Пазушкин был задержан в зале ожидания аэропорта Ульяновск (Баратаевка), где он ожидал вылета авиарейса в Москву, чтобы затем дальше отправиться в Таджикистан для заключения новых госконтрактов по линии Россотрудничества на обучение студентов. К Надежде Ярушкиной силовики пришли непосредственно на дом. В пятницу задержанным было предъявлено обвинение, в тот же день Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Надежде Ярушкиной, Павлу Пазушкину и Евгению Склярову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проректору Екатерине Баландиной была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Надежды Ярушкиной Денис Бондарь просил суд назначить подзащитной меру пресечения в виде запрета определенных действий, прокурор посчитал, что, учитывая возраст обвиняемой и наличие постоянного места жительства в Ульяновске, достаточно для ректора УлГТУ будет домашнего ареста. Следствие, напротив, настаивало на заключении ректора под стражу, учитывая широкий круг знакомств Надежды Ярушкиной, наличие загранпаспорта и возможности давления на свидетелей.

Надежде Ярушкиной 62 года. В 1984 году она окончила этот же институт по специальности «Электронно-вычислительные машины». Надежда Ярушкина — доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор УлГТУ, зампред общественного экспертного совета по развитию информационных технологий при губернаторе региона, член президиума регполитсовета «Единой России». С 1997 года возглавляла кафедру «Информационные системы», с 2006 года — проректор по научной работе. С 2020 года — ректор УлГТУ.

В пятницу реготделение «Единой России» уже сообщило, что приостанавливает членство Надежды Ярушкиной в партии.

В СУ СКР в беседе с «Ъ» не смогли объяснить, с чем связана такая жесткая мера пресечения, ограничившись тем, что уже прозвучало в суде. В ведомстве отметили, что «в последнее время и президент страны обращал внимание на необходимость жесткого контроля в сфере миграции, и что «хоть кто к нам не должен поступать».

Источник, близкий к СУ СКР, пояснил «Ъ», что, согласно предъявленному обвинению, следствие считает Надежду Ярушкину главным организатором «преступной схемы», «которую она разработала, желая получить премию за выполнение поставленных показателей, а также с целью получения для УлГТУ необоснованного финансирования», «и в эту преступную схему вовлекла Пазушкина и иных лиц».

Как отмечается на сайте вуза, в УлГТУ обучается около 500 иностранных граждан из 31 страны мира, среди них Алжир, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Биссау, Конго, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Кения, Китай, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Палестина, Сирия, Тунис, Эфиопия. Для иностранных граждан работает подготовительный факультет.

Бывший преподаватель УлГТУ в беседе с «Ъ» пояснил, что молодые люди, направляемые из стран, которые заключили контракты на обучение, «действительно чаще всего вообще не знают языка, и потому они сначала обучаются на подготовительном отделении как абитуриенты», «их обучают самым азам, с каждым, как с детьми, занимаются преподаватели, обучая не только языку, но и традициям страны, и даже тому, как надо одеваться, чтобы не замерзнуть в холодные зимы», «но пока они не сдадут тестирование перед началом обучения наукам, они не станут студентами». «И проверка идет жесткая, иначе, это всем понятно, невозможно будет обучать специальности, если человек не знает языка»,— сказал собеседник.

Источник, близкий к совету ректоров Ульяновской области, сказал, что «в совете все шокированы происходящим и не верят тому, что Надежда Ярушкина — порядочный и честный человек, всем известный ученый — могла разработать какую-то преступную схему». «Все считают, что заключение ректора под стражу — это явно чрезмерное и неоправданно жесткое решение, следствие могло разобраться в происходящем и без такой меры. Но никаких заявлений по этому поводу совет ректоров делать не будет»,— добавил собеседник.

Известно, что в этом году у Надежды Ярушкиной истекают полномочия ректора. По данным источников, близких к Надежде Ярушкиной, в январе к ней приходили «некие люди», которые предлагали оставить пост ректора и не баллотироваться на новый срок, отметив, что иначе «могут начаться проблемы».

Надежда Ярушкина вину не признала. Ее адвокат Денис Бондарь говорит, что «невозможно понять суть обвинения», потому что его подзащитная «ничего не нарушала». «К процессу приемки экзаменов и отслеживанию, кто как учится, она, конечно, никакого прямого отношения не имеет. Да, приезжающие на обучение иностранцы не знают языка. Но для того там и существует отлаженная система предварительного обучения. А если студент не желает учиться так, как положено, то его все равно отчисляют за неуспеваемость. А до ректора доходит уже только служебная записка с проектом приказа на отчисление, она этот приказ подписывает. И мы представим документы, сколько иностранных студентов было отчислено за неуспеваемость»,— сказал адвокат. Он также отметил, что не может понять, «по какой причине избрана столь жесткая мера пресечения, потому что, как правило, по этой статье даже здоровых и молодых не заключают под стражу», тем более что даже гособвинитель просил для Ярушкиной домашний арест». В понедельник, по словам адвоката, он уже направил апелляционную жалобу на решение райсуда по мере пресечения.

Сергей Титов, Ульяновск