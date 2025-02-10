«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский фондовый рынок демонстрирует неплохую динамику в последние дни. Индекс Мосбиржи поднимается на максимумы лета 2024 года. Что происходит с активами, о которых мы говорили в прошлом году? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал», доцентом Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Предлагаю рассмотреть Positive Technologies, акции которой в последнее время вели себя хуже рынка. Что можно сказать по этому поводу? Вторая компания — «Ренессанс Страхование». Что здесь интересного, какие драйверы на 2025 год?

Сергей Суверов: На самом деле Positive Technologies с момента IPO показала очень хороший рост, но результаты 2024 года все-таки были не очень удачные. Честно говоря, компания не оправдала как ожиданий рынка, так и не попала в собственный прогноз по продажам, они оказались на уровне 26 млрд руб. Это предварительные цифры, они ниже прежнего гайденса и менеджмента, а также ожиданий. Но рынок наказал компанию Positive Technologies. Она всегда была любимицей инвесторов, но в последний месяц акции упали примерно на 30% как раз в силу того, что компания разочаровала с точки зрения своего гайденса. Акции «Ренессанс Страхования» были одними из немногих, которые выросли по итогам 2024-го. Они показали рост примерно 16% — это очень хороший результат. И сейчас, думаю, компания тоже может быть интересна инвесторам. Дело в том, что результаты четвертого квартала, которые будут обнародованы, должны оказаться достаточно сильными, потому что у «Ренессанс Страхования» большой инвестиционный портфель, а переоценка была из-за роста как облигаций, так и акций. По четвертому кварталу компания покажет хорошие результаты.

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