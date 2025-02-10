Правительство раскритиковало законопроект о штрафах за пропаганду многоженства

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на инициативу о введении административной ответственности за пропаганду многоженства. В нем поясняется, что КоАП уже предусматривает ответственность за нарушение закона о защите детей от вредной информации, нарушение закона о рекламе, а также за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Упомянутые нормы носят «бланкетный характер», то есть ведомства имеют право самостоятельно устанавливать соответствующие запреты, в том числе пропаганды многоженства. «В этой связи представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке»,— заключили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, законопроект разработала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она предложила установить административное наказание за «распространение информации о многоженстве и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывание информации, вызывающей интерес к нему». Как рассказала “Ъ” госпожа Останина, она предлагает установить за такие действия ответственность, аналогичную законам о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). В таком случает физическим лицам может грозить штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штрафы возрастают, если деяние совершено с помощью СМИ или интернета.

Отметим, что в декабре 2024 года Нина Останина внесла в Думу другой законопроект — о запрете пропаганды многоженства в СМИ, рекламе, кино и других сферах. Поводом к его разработке стала опубликованная 19 декабря фетва (богословское заключение) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, которая допускает «заключение мужчиной, уже состоящим в браке, никаха (религиозный брак в исламе.— “Ъ”) с другой женщиной». После бурной общественной дискуссии Генпрокуратура РФ направила ДУМ РФ прокурорское представление, где отметила, что фетва нарушает Конституцию и другие законы. В тот же день ДУМ РФ приняло решение отозвать фетву, однако законопроект госпожи Останиной до сих пор не отозван.

Эмилия Габдуллина