Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство раскритиковало законопроект о штрафах за пропаганду многоженства

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на инициативу о введении административной ответственности за пропаганду многоженства. В нем поясняется, что КоАП уже предусматривает ответственность за нарушение закона о защите детей от вредной информации, нарушение закона о рекламе, а также за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Упомянутые нормы носят «бланкетный характер», то есть ведомства имеют право самостоятельно устанавливать соответствующие запреты, в том числе пропаганды многоженства. «В этой связи представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке»,— заключили в правительстве.

Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, законопроект разработала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она предложила установить административное наказание за «распространение информации о многоженстве и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывание информации, вызывающей интерес к нему». Как рассказала “Ъ” госпожа Останина, она предлагает установить за такие действия ответственность, аналогичную законам о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). В таком случает физическим лицам может грозить штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штрафы возрастают, если деяние совершено с помощью СМИ или интернета.

Отметим, что в декабре 2024 года Нина Останина внесла в Думу другой законопроект — о запрете пропаганды многоженства в СМИ, рекламе, кино и других сферах. Поводом к его разработке стала опубликованная 19 декабря фетва (богословское заключение) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, которая допускает «заключение мужчиной, уже состоящим в браке, никаха (религиозный брак в исламе.— “Ъ”) с другой женщиной». После бурной общественной дискуссии Генпрокуратура РФ направила ДУМ РФ прокурорское представление, где отметила, что фетва нарушает Конституцию и другие законы. В тот же день ДУМ РФ приняло решение отозвать фетву, однако законопроект госпожи Останиной до сих пор не отозван.

Эмилия Габдуллина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...