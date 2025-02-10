Оппозиция в ЮАР подала иск с требованием отменить закон об экспроприации

Оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» сообщила об обращении в суд с целью оспорить принятый недавно закон, позволяющий экспроприировать земельное имущество в общественных интересах. Партия считает, что инициатива нарушает нормы конституции страны.

«Мы не забыли, что правительство апартеида использовало аналогичные полномочия для принудительного выселения общин с их земель, часто с неадекватной компенсацией или вообще без нее. Эта история учит нас, что истинное возмещение требует защиты прав собственности, гарантируя, что ни одно правительство больше никогда не получит неограниченных полномочий по экспроприации»,— говорится в заявлении партии.

В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон, cогласно которому правительство может экспроприировать земельное имущество в некоторых случаях, при этом предложив владельцу «нулевую компенсацию». На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил о приостановке финансовой помощи ЮАР.

Власти ЮАР поясняли, что инициатива не разрешает изымать землю произвольным образом и в любом случае потребуется согласие владельца. Почти три четверти пахотных земель в стране принадлежат белому меньшинству, которое составляет около 9% населения Южной Африки.

Лусине Баласян