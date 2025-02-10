Hyatt покупает сеть отелей в Карибском бассейне за $2,6 млрд

Американская сеть отелей Hyatt Hotels покупает компанию Playa Hotels, управляющую 24 отелями класса люкс в Мексике и странах Карибского бассейна. Сумма сделки составит $2,6 млрд с учетом выплаты долга Playa в размере $900 млн.

Hyatt заплатит $13,5 за акцию Playa, тем самым премия в сравнении с их ценой в декабре, когда впервые появилась информация о переговорах, составит более 40%.

Hyatt Hotels управляет 1,35 тыс. отелей в 79 странах. Ранее компания уже владела 9,4% в Playa. Как отмечает Reuters, сделка отражает рост интереса к отелям класса люкс за пределами США в условиях, когда для американцев такой отдых становится выгоднее из-за укрепления доллара. Акции Playa Hotels сегодня выросли на 2%.

Яна Рождественская