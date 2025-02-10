Полицейских рубашек хватило на шесть лет
Поставщика некачественного обмундирования для МВД осудили как мошенника
Шесть лет колонии получил бывший гендиректор компании БМФ Борис Ляшук за поставку МВД более 350 тыс. некачественных форменных рубашек. Штрафовать предпринимателя суд не стал, зато удовлетворил иск к нему со стороны министерства более чем на полмиллиарда рублей.
Замоскворецкий суд столицы вынес приговор бывшему гендиректору ООО БМФ Борису Ляшуку. Как сообщили в Мосгорпрокуратуре, он признан виновным в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении заключенного с МВД России контракта. Отметим, что 58-летний бизнесмен, по материалам дела, являлся исполнителем преступления, а организаторов следствие так и не установило. Рассматривавший это дело с ноября 2023 года судья Юрий Рахматов назначил фигуранту наказание в виде шести лет колонии общего режима, тогда как гособвинитель в ходе прений настаивал на девяти годах, а также штрафе в размере 1 млн руб. и лишении обвиняемого права участвовать в тендерах на заключение госконтрактов.
При этом, однако, суд удовлетворил гражданский иск МВД о возмещении причиненного ущерба на сумму 564,5 млн руб.
Под стражу подсудимого, в отношении которого на момент оглашения приговора действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий, взяли в зале суда. Сам Борис Ляшук своей вины в инкриминированном ему деянии не признал. Его защита, просившая о полном оправдании, намерена обжаловать приговор.
Как ранее рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование Борис Ляшук попал в октябре 2021 года. При этом само расследование было начато еще в марте 2019 года, и более двух лет начинавший его следственный департамент МВД не мог установить причастных к преступлению лиц. Ситуация изменилась после передачи материалов дела в СКР. По ходатайству Главного следственного управления СКР Басманный суд столицы отправил Бориса Ляшука в СИЗО. К тому времени бизнесмен уже более двух лет работал помощником гендиректора в другой фирме — ООО «Инициатива». Впоследствии самую строгую меру пресечения фигуранту заменили сначала на домашний арест, а затем смягчили еще раз.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты доследственной проверки, которую провели сотрудники ОЭБиПК УВД по Центральному округу Москвы. Как впоследствии установили следствие и суд, государственный контракт в рамках гособоронзаказа с компанией БМФ Бориса Ляшука был заключен МВД 5 мая 2017 года. Со стороны ведомства его подписал представитель управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла. В конце мая стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому общая сумма контракта составила 564,5 млн руб.
В соответствии с договором исполнитель должен был изготовить и поставить МВД более 350,6 тыс. рубашек с длинным и коротким рукавом серо-голубого и белого цвета.
С целью хищения выделенных бюджетных средств, говорится в материалах дела, Борис Ляшук сначала заключил несколько договоров субподряда. В дальнейшем «подконтрольные ему фирмы—производители обмундирования из сырья, не соответствующего условиям контракта и требованиям технических условий, организовали пошив и поставку вещевого имущества для сотрудников правоохранительных органов».
В итоге, как установила экспертиза, при носке рубашки через какое-то время расползались по швам и приходили в негодность.
Стоит отметить, что помимо рубашек в соглашении речь шла также о поставке компанией Бориса Ляшука форменных блузок и платьев. И хотя никаких претензий к их пошиву у СКР не было, обвиняемому в итоге в качестве ущерба была вменена полная стоимость госконтракта, тогда как бракованных форменных рубашек БМФ поставила МВД на сумму чуть более 270 млн руб.