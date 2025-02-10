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Коммерсантъ FM
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Обследование севшего на мель у Сахалина судна отложили из-за шторма

Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что погодные условия не позволяют водолазам приступить к осмотру подводной части китайского судна An Yang 2, которое село на мель у побережья региона. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко добавил, что обследование судна будет проводиться в том числе с использованием беспилотников.

«Мы сюда привезли беспилотники. Это подводные и авиационные системы. Мы ожидаем, что сегодня ближе к вечеру, ближе к ночи волна стихнет и у нас будет возможность добраться до судна, чтобы его осмотреть»,— сказал Валерий Лимаренко. Он добавил, что специалисты намерены выкачать мазут из судна (запись опубликована в его Telegram-канале).

Капитан судна, как передает Росморречфлот, сообщил о двух пробоинах. В ведомстве уточнили, что на An Yang 2 находятся 1 тыс. т угля, 706 т мазута и 54 т дизельного топлива. Утечки нефтепродуктов не обнаружено.

В ночь на 9 февраля вблизи города Невельск на Сахалине на мель сел китайский балкер An Yang 2. На борту находятся 20 человек экипажа. В Невельском районе объявлен режим ЧС. Создан оперативный штаб.

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