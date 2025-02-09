На Сахалине введен режим ЧС из-за севшего на мель иностранного судна

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Невельском районе в Сахалинской области в связи с севшим на мель судном, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Ранее в Невельском районе действовал режим повышенной готовности.

В ночь на 9 февраля в устье реки Казачка в городе Невельске сел на мель грузовой балкер An Yang 2. По данным правительства Сахалинской области, судно стояло в порту на рейде для погрузки угля, после начала шторма вышло из порта в море во избежание катастрофы. Однако из-за срыва якоря судно оказалось выброшено на берег, где село на мель.

По словам и. о. капитана морского порта Невельск Аркадия Макарова, на борту севшего на мель балкера находится 700 т мазута, порядка 100 т топлива, а также около 1 тыс. тонн угля. На данный момент разлива топлива не зафиксировано, угрозы для жизни и здоровья экипажа нет. Сообщалось, что на борту находятся 20 граждан Китая.

Позднее в Росморречфлоте уточнили «РИА Новости», что грузом является только 1 тыс. т угля. «На судне в виде судового топлива для главного двигателя находится 54 т дизтоплива и 706 т мазута. Все запасы находятся в "подвесных" танках. Топливу ничего не угрожает»,— рассказали в Росморречфлоте.

По поручению губернатора Сахалинской области на месте создан оперативный штаб, мобилизованы все профильные службы. Тем не менее, работы специалистов затруднены из-за шторма — спасатели и водолазы не могут подойти судну.