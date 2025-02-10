Сергей Шагалов и Александр Мальцев назначены замами начальника ГЖД

Начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский 10 февраля представил сотрудникам двух своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, Сергей Шагалов назначен заместителем по кадрам и социальным вопросам, Александр Мальцев — заместителем по Горьковскому территориальному управлению.

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Сергей Дорофеевский отметил, что оба весь трудовой путь проходили именно на ГЖД.

Сергей Шагалов в 2006 году начал работать инженером станции Зелецино в Нижегородской области, с 2017 года был заместителем начальника магистрали по Кировскому территориальному управлению.

Александр Мальцев в 1995 году пришел на ГЖД дежурным по станции Янаул в Башкортостане. С 2022 года был начальника службы технической политики.

Как уточнили в пресс-службе, ранее должность заместителя по кадрам и социальным вопросам занимал Олег Щукин, заместителя по Горьковскому территориальному управлению — Александр Марков. Оба в конце 2024 года ушли по собственному желанию.

Галина Шамберина