ЛУКОЙЛ получил право вести разработку в Суэцком заливе

Правительство Египта и ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) достигли соглашения о праве российской нефтекомпании на разработку концессионного участка South Wadi El-Sahl к западу от Суэцкого залива. Как сообщает «Ахдас аль-Араб» со ссылкой на источники, ЛУКОЙЛ предложил инвестировать в добычу не менее $22,5 млн, а также обязался пробурить не менее шести скважин. Министерство нефти Египта и руководство South Valley Holding Company были удовлетворены такими условиями.

Соглашение было подписано после встречи министра нефти Египта Тарика аль-Мулла и вице-президента российской компании Ивана Романовского. South Wadi El-Sahl — не единственный концессионный участок ЛУКОЙЛа в Египте, отмечает издание. ЛУКОЙЛ реализует еще несколько таких проектов, среди них — район Мелейя в Западной пустыне, где компания владеет 24% акций. В 2002 году ЛУКОЙЛ вошел в концессию The West Esh El Mallaha (WEEM, Восточная пустыня, район Хургады) с долей 50%.

На прошлой неделе власти Египта одобрили проекты касательно разработки нефтегазовых месторождений совместно с зарубежными компаниями на общую сумму $225,3 млн. Планируется, что на территории страны будут пробурены не менее 40 скважин для разведки и добычи газа и сырой нефти.