Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС поймала такси

и планирует проверить прозрачность повышенных коэффициентов

Федеральная антимонопольная служба проверит коэффициенты цен на такси. Ведомство намерено сделать эту систему «прозрачной и правомерной». Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в интервью телеканалу «Россия 24». Рынок такси он назвал «очень интересным» и требующим внимания.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом чиновник отметил, что повышающие коэффициенты действительно могут работать на благо пользователей, например, в плохую погоду: «Очень интересный рынок. Он в силу определенного несовершенства антимонопольного законодательства консолидировался. За счет этого компания, которая является монополистом в этой сфере, находится под постоянным нашим вниманием. Если раньше нам в основном нужны были юристы для работы, то теперь мы задумались над тем, чтобы приглашать и математиков, потому что вопрос состоит в том, чтобы исследовать алгоритмы, которые создают компании с применением искусственного интеллекта для того, чтобы работал рынок такси.

Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. Проверяем, работаем с компанией, чтобы коэффициенты были экономически обоснованными, чтобы их применение было прозрачным. Например, дождь — это природное, конечно, явление, но для того чтобы водитель вместо того, чтобы посидеть и переждать в кафе, поехал работать, видимо, должны быть какие-то мотивирующие для него условия работы»,— подчеркнул Максим Шаскольский.

Почему число новых компаний в сфере такси сокращается

В декабре «Яндекс» начал показывать пользователям, из чего складывается цена поездки с учетом всех коэффициентов. В ФАС назвали это положительным примером. Однако проверить, насколько эти тарифы корректны, будет непросто, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко: «Конечно, контролировать рынок там, где он монополизирован, нужно. Но вопрос: как понять, насколько корректно работает алгоритм, ведь он во многом автоматизирован? Естественно, эту автоматизацию придумывали люди. Мы, правда, не знаем, может быть, где-то эти коэффициенты работают с какой-то перезакладкой. Может, где-то они излишни.

Мне сложно себе представить, что специалисты ФАС — со всем уважением к ним — имеют такую универсальную экспертизу, что они смогут на уровне специалистов того же "Яндекса" так же глубоко разобраться, адекватно оценить правильность начисления этого коэффициента. Сама идея повышающих коэффициентов с рыночной точки зрения имеет вполне устойчивое объяснение. В целом она призвана как раз защитить пользователя, дав ему возможность воспользоваться такси тогда, когда спрос высок, а такси мало».

Работу над сдерживанием цен на такси ФАС начала еще осенью. С декабря 2023 года по декабрь 2024-го стоимость услуг выросла на 16%. И едва ли антимонопольная служба сможет на это повлиять, говорит партнер компании Digital&Analogue Partners Екатерина Смирнова: «Говорить о том, что этот рынок требует вмешательства и проверки, объективных причин нет. Скорее это патерналистское заявление со стороны антимонопольного органа, мол, есть еще один рынок, который касается большого числа потребителей. Мы же понимаем, что пользователи такси — это миллионы людей в России, соответственно, проинспектировать цены — это достаточно популистское решение.

В чем смысл открытой информации о детализации стоимости такси

Комиссии, взимаемые платформами, в среднем по рынку совпадают со всем миром. То есть здесь нужно понимать, что у каждой абсолютно платформы есть своя модель монетизации, и можно оценивать ее законность, несомненно, но это еще не означает возможность ценового регулирования и вмешательства в механику ценообразования».

Как отмечали собеседники “Ъ FM”, рынок такси переживает сложное время: в этом году машины вновь подорожают из-за индексации утильсбора, а в отрасли по-прежнему не хватает водителей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...