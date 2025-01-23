ФАС поймала такси

Федеральная антимонопольная служба проверит коэффициенты цен на такси. Ведомство намерено сделать эту систему «прозрачной и правомерной». Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в интервью телеканалу «Россия 24». Рынок такси он назвал «очень интересным» и требующим внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом чиновник отметил, что повышающие коэффициенты действительно могут работать на благо пользователей, например, в плохую погоду: «Очень интересный рынок. Он в силу определенного несовершенства антимонопольного законодательства консолидировался. За счет этого компания, которая является монополистом в этой сфере, находится под постоянным нашим вниманием. Если раньше нам в основном нужны были юристы для работы, то теперь мы задумались над тем, чтобы приглашать и математиков, потому что вопрос состоит в том, чтобы исследовать алгоритмы, которые создают компании с применением искусственного интеллекта для того, чтобы работал рынок такси.

Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. Проверяем, работаем с компанией, чтобы коэффициенты были экономически обоснованными, чтобы их применение было прозрачным. Например, дождь — это природное, конечно, явление, но для того чтобы водитель вместо того, чтобы посидеть и переждать в кафе, поехал работать, видимо, должны быть какие-то мотивирующие для него условия работы»,— подчеркнул Максим Шаскольский.

В декабре «Яндекс» начал показывать пользователям, из чего складывается цена поездки с учетом всех коэффициентов. В ФАС назвали это положительным примером. Однако проверить, насколько эти тарифы корректны, будет непросто, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко: «Конечно, контролировать рынок там, где он монополизирован, нужно. Но вопрос: как понять, насколько корректно работает алгоритм, ведь он во многом автоматизирован? Естественно, эту автоматизацию придумывали люди. Мы, правда, не знаем, может быть, где-то эти коэффициенты работают с какой-то перезакладкой. Может, где-то они излишни.

Мне сложно себе представить, что специалисты ФАС — со всем уважением к ним — имеют такую универсальную экспертизу, что они смогут на уровне специалистов того же "Яндекса" так же глубоко разобраться, адекватно оценить правильность начисления этого коэффициента. Сама идея повышающих коэффициентов с рыночной точки зрения имеет вполне устойчивое объяснение. В целом она призвана как раз защитить пользователя, дав ему возможность воспользоваться такси тогда, когда спрос высок, а такси мало».

Работу над сдерживанием цен на такси ФАС начала еще осенью. С декабря 2023 года по декабрь 2024-го стоимость услуг выросла на 16%. И едва ли антимонопольная служба сможет на это повлиять, говорит партнер компании Digital&Analogue Partners Екатерина Смирнова: «Говорить о том, что этот рынок требует вмешательства и проверки, объективных причин нет. Скорее это патерналистское заявление со стороны антимонопольного органа, мол, есть еще один рынок, который касается большого числа потребителей. Мы же понимаем, что пользователи такси — это миллионы людей в России, соответственно, проинспектировать цены — это достаточно популистское решение.

Комиссии, взимаемые платформами, в среднем по рынку совпадают со всем миром. То есть здесь нужно понимать, что у каждой абсолютно платформы есть своя модель монетизации, и можно оценивать ее законность, несомненно, но это еще не означает возможность ценового регулирования и вмешательства в механику ценообразования».

Как отмечали собеседники “Ъ FM”, рынок такси переживает сложное время: в этом году машины вновь подорожают из-за индексации утильсбора, а в отрасли по-прежнему не хватает водителей.

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Иван Корякин