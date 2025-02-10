В Кемеровской области следователи начали проверку после открытого обращения жителей поселка Улус, пожаловавшихся на качество поставляемого им для отопления домов угля. Власти региона утверждают, что проблем с поставкой рядового угля по сниженным для населения ценам нет. Но продажа твердого топлива более высокого качества на таких же льготных условиях прекращена: угольщики вынуждены от нее отказаться в условиях, когда «стоит вопрос о выживании отрасли в целом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголь используются для отопления в 17% домов крупнейшего угольного региона России

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Уголь используются для отопления в 17% домов крупнейшего угольного региона России

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Правоохранительные органы Кузбасса отреагировали на размещенное в социальных сетях видеообращение жителей поселка Улус, расположенного в черте Кемерова. Они пожаловались на качество угля, поставляемого для отопления частных домов. «По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СКР по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)»,— говорится в сообщении ведомства.

Обращение жителей Улуса было записано 9 февраля. В акции, судя по видео, приняли участие несколько десятков человек. «У нас забрали сортовой уголь, оставили только “землю”, которая горит, но не дает тепла. Если бы были морозы, люди бы просто замерзли. Все те котлы, которые на рынке... просто не могут топиться этим углем»,— сообщили авторы обращения. Вопросы о том, почему сложилась такая ситуация и какие существуют пути решения проблемы, они задали губернатору Илье Середюку, министру энергетики РФ и экс-губернатору Сергею Цивилеву, президенту РФ Владимиру Путину и Генпрокуратуре.

Сортовой — более дорогой уголь, прошедший сортировку на дробильно-сортировочной установке или даже обогащение на обогатительной фабрике. Более дешевый несортовой, или рядовой, уголь не проходит сортировку — в нем может быть большое содержание породы, угольная пыль и куски диаметром до 30 см. По данным первого вице-губернатора — председателя правительства Кузбасса Андрея Панова, в регионе 17% домов имеет печное отопление. Эти домохозяйства потребляют в год около 1,7 млн т угля.

Речь в видеообращении идет о возможности приобретать сортовой уголь по льготным ценам. Такая практика существовала в регионе до 2025 года. В регионе поставками твердого топлива населению занимаются несколько компаний, крупнейшей из которых является «Кузбасстопливосбыт» (КТС). Они приобретают топливо у угольных компаний по льготным ценам, возможным благодаря субсидии из областного бюджета. Объем субсидии составляет 1,5 млрд руб. в год. Это позволяло удерживать цену угля для населения примерно вдвое ниже рыночной. В декабре 2024 года в Кузбассе население приобретало уголь в среднем за 2,69 тыс. руб. за тонну, что было самой низкой ценой в регионах Сибири.

По данным КТС, лишь одна угледобывающая компания подписала контракт с ним на поставку рядового угля марки ДР в 2025 году для 19 муниципалитетов. «На запрос по поставке сортового угля по льготным ценам предложений со стороны угледобывающих компаний не поступило, поэтому незначительные остатки сортового угля на складах мы отпускаем только по сверхнормативной цене, установленной постановлением Региональной энергетической комиссией (РЭК) Кузбасса №747 от 20.12.2024 года»,— отмечается в официальном сообщении КТС.

Единственный упомянутый контрагент — Кузбасская топливная компания (КТК). «Сегодня, в условиях кризисной ситуации в угольной отрасли и активного санкционного давления, АО “КТК” работает на пределе своих возможностей. Несмотря на все вышеперечисленные обстоятельства, в текущем году компания взяла на себя обязательства поставок льготного рядового угля населению по цене РЭК Кузбасса, которая до 35% ниже себестоимости добычи на нашем разрезе»,— объяснили в компании. Но поскольку производство сортового угля еще более затратно, в КТК пришли к выводу, что «в этом году реализация сортового угля по ценам РЭК Кузбасса не представляется возможной и может привести к приостановке деятельности компании». «Рядовой уголь по льготной цене на складах есть. Сортовой на данный момент по льготным ценам КТС не продает, ведутся переговоры»,— подтвердил господин Панов.

«Вы знаете, что угольная отрасль испытывает сейчас огромные трудности, многие предприятия закончили минувший год с убытками. Стоит вопрос о выживании отрасли в целом. В этой связи угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь, иначе не смогут выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, рассчитываться с контрагентами»,— объяснил отсутствие скидок на сортовой уголь в 2025 году Илья Середюк.

Как писал «Ъ», в Кузбассе добыча в 2024 году сократилась на 7,4%, до 198,4 млн т. Главной причиной стала неблагоприятная рыночная конъюнктура. По данным министерства угольной промышленности региона, в прошлом году прекратили деятельность две шахты и шесть разрезов.

Как сообщил господин Панов, в 2024 году 22% покупателей приобретали сортовой уголь по льготным ценам, 78% — рядовой уголь, «и случаев, что кто-то от рядового угля не смог обогреться и замерз, не было». По словам господина Середюка, власти региона ищут возможность для возобновления поставки сортового угля тем, кто его получал ранее. «Ситуацию решим до конца марта»,— пообещал губернатор.

Валерий Лавский