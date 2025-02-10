ЦБ определил критерии признания иностранных кредитных рейтинговых агентств

Банк России выделил 19 критериев, которым должно соответствовать иностранное кредитное рейтинговое агентство (КРА). Признание иностранных рейтингов позволит обеспечить свободное движение капитала и расширит перечень услуг на международном финансовом рынке, сообщил Telegram-канал регулятора.

Среди озвученных ЦБ критериев — опыт работы не менее пяти лет и размер капитала не менее 50 млн руб., методология по оценке кредитоспособности и способам проверки достоверности кредитных рейтингов, а также наличие принципов корпоративного управления, открытость информации и отсутствие конфликта интересов. Рейтинги иностранных КРА, которые соответствуют критериям, могут применяться ЦБ для оценки зарубежных финансовых объектов по международной шкале.

Это не единственная инициатива, разработанная Банком России в отношении иностранных активов. В сентябре прошлого года ЦБ прописал нормативы деятельности филиалов иностранных банков в России.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нормативы для нерезидентов».