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Все живущие в Ульяновске ветераны Великой Отечественной войны станут почетными гражданами

Всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в Ульяновске, будет присвоено звание почетных граждан города. Об этом сообщил мэр Александр Болдакин по итогам заседания штаба по развитию города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соответствующее решение администрация Ульяновска планирует утвердить вместе с парламентским корпусом в течение текущей недели. В 2025 году президент РФ Владимир Путин поставил перед муниципальными властями задачу присвоить звание почетных граждан живущим в городах ветеранам Великой Отечественной войны. В настоящее время в Ульяновске проживает около 20 ветеранов ВОВ.

Георгий Портнов

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