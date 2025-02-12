АвтоВАЗ получит научного партнера

Автомобильный транспорт — важный элемент жизни современного человека и общества. Эта сфера является ключевым инструментом для эффективной, удобной и гибкой перевозки пассажиров и доставки грузов. В условиях динамичного развития торговли, усиления взаимодействия между государствами его роль с каждым годом становится все более важной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий инженер кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ ЛЭТИ Денис Поляков

Фото: ЛЭТИ Ведущий инженер кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ ЛЭТИ Денис Поляков

Фото: ЛЭТИ

Современные автомобили невозможно представить без сложного комплекса электронных систем, датчиков, приборов и устройств (сигнализация, видеокамеры, мультимедиа, подушки безопасности, датчики дождя и освещенности и проч.), которые обеспечивают комфортное вождение и безопасное для всех участников дорожное движение.

«Мы запустили новое для ЛЭТИ научно-технологическое направление — электронные системы для автомобилей. Вуз ставит перед собой масштабную задачу — разработать технологическую линейку всей необходимой электроники для автомобильного транспорта, а затем внедрить ее в производство на отечественных предприятиях—индустриальных партнерах университета»,— говорит ведущий инженер кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ ЛЭТИ Денис Поляков.

Новое направление развивает коллектив из нескольких десятков специалистов, в том числе бывших выпускников СПбГЭТУ ЛЭТИ, ранее работавших в зарубежных компаниях—ведущих производителях автомобильной электроники, которые в последние несколько лет перестали работать в России. Опыт этой команды (некоторые специалисты трудились в отрасли около 20 лет) и их компетенции лягут в основу задела в новом для вуза научном направлении.

Для разработки производственных технологий и работы над дизайном будущих устройств в ЛЭТИ создан дизайн-центр по тематике автоэлектроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Образцы автоэлектронных контроллеров, разработанные в ЛЭТИ.

Фото: ЛЭТИ Образцы автоэлектронных контроллеров, разработанные в ЛЭТИ.

Фото: ЛЭТИ

«Следующий шаг после создания дизайн-центра — это запуск предприятия по сборке прототипов систем и отработке технологий их производства. Интерес к проекту проявляет ПАО “Элемент” — один из ключевых партнеров нашего вуза. С этой компанией мы уже создаем совместное предприятие по разработке, тестированию и производству материалов для силовой электроники на основе карбида кремния. Наконец, мы нашли потенциального потребителя конечной продукции автоэлектроники: для обсуждения этого вопроса ЛЭТИ недавно посещало руководство АвтоВАЗа»,— говорит проректор по научной деятельности Александр Семенов.

Второе важное направление работы дизайн-центра — подготовка специалистов для отрасли автоэлектроники. После его открытия студенты старших курсов ЛЭТИ смогут разрабатывать реальные устройства, которые лягут в основу их выпускных работ и научных проектов.

Подготовлено при поддержке Центра научных коммуникаций ЛЭТИ