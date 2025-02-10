Посол: Россия не вмешивалась в президентские выборы в Румынии

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Москва никаким образом не могла повлиять на президентские выборы в республике, тогда как доказательства вмешательства США в избирательный процесс неопровержимы. Он призвал не втягивать Россию во внутриполитическую борьбу в Румынии. В декабре Конституционный суд (КС) страны отменил результаты первого тура выборов, лидером которого стал считающийся на Западе пророссийским кандидатом Кэлин Джорджеску.

«Россия никоим образом не влияла на президентские выборы в Румынии, и это очевидно для всякого рационально мыслящего человека»,— сказал Владимир Липаев в интервью румынскому изданию Hotnews. «Мы следим за этой борьбой, понятно, что для нас важно, кто будет президентом Румынии, потому что мы должны поддерживать двусторонние отношения. Но вопрос о том, кто будет избран,— это внутренний вопрос. И не втягивайте Россию в эту дискуссию в качестве инструмента предвыборной борьбы между политическими силами Румынии»,— добавил он.

Владимир Липаев отметил, что Москва не обнаружила в заявлениях Кэлина Джорджеску «много аспектов», которые совпадали бы с российской точкой зрения. «Более того, некоторые из его тезисов совершенно отличны от того, как мы видим мир и историю. Когда говорят, что господин Джорджеску транслирует повестку России, это вызывает у нас сильное недоумение. Это вовсе не так»,— подчеркнул посол.

Кэлин Джорджеску считался аутсайдером в предвыборной гонке, однако в первом туре набрал 22,9% голосов. 28 ноября Конституционный суд Румынии обязал ЦИК пересчитать результаты первого тура, после чего утвердил его итоги. Однако позднее КС решил аннулировать результаты. Поводом стали рассекреченные властями документы румынской разведки, в которых сообщается о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» и о массовой известности Кэлина Джорджеску «благодаря преференциям, которые ему предоставила платформа TikTok».

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Президент Румынии держится за кресло и за конституцию».

Лусине Баласян