НЭВЗ получил 2 млрд рублей на модернизацию окрасочного производства в 2024 году

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) в 2024 году получил льготный заем в размере 2 млрд руб. на проект по внедрению современной технологии окраски кузовов локомотивов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба НЭВЗ Фото: пресс-служба НЭВЗ

В рамках проекта произведен монтаж компрессорной станции, выполнен демонтаж конструкций кровли, подготовлен фундамент для трансбордера. В 2025 году запланированы реконструкция производственных площадей для нового малярного корпуса и оснащение его современным технологическим оборудованием. Ввести в эксплуатацию новый малярный корпус планируется до конца текущего года.

Также с 2022 года при поддержке Фонда развития промышленности России завод реализует проект «Суверенизация», обеспечивающий выпуск существующих моделей электровозов с использованием отечественных компонентов. Договор займа составляет более 1 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году Новочеркасский электровозостроительный завод выпустил 140 локомотивов или 332 электровозных секции, увеличив выпуск на 14%.

Ева Китаева