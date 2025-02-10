Посол: РФ уважает нейтральный внешнеполитический курс Туркмении

Россия уважительно относится к выбранному Туркменистаном курсу внешнеполитического нейтралитета, заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. По его мнению, курс, которого придерживаются туркменские власти, способствует глобальной стабильности и геополитическому равновесию.

В своей статье для правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан» господин Волынкин отметил, что в 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего постоянного нейтралитета. Генассамблея ООН дважды признавала нейтралитет Туркменистана: в 1995-м и 2015 году. Страна с таким статусом обязуется развивать мирные, дружественные и взаимовыгодные отношения со странами региона и всего мира. Аналогичный статус имеют Швейцария, Австрия и Камбоджа.

«Отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога. <...> Мы с удовлетворением констатируем совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым международным и региональным проблемам, решимость обеих сторон углублять сотрудничество по обеспечению безопасности в регионе и в мире в целом»,— указал Волынкин.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил Туркменистан для участия в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Глава государства отмечал, что политика нейтралитета Туркменистана является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.