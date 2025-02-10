Чемпионат России по горнолыжному спорту стартует на «Манжероке» 13 февраля

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» в Республике Алтай впервые принимает главные старты российских горнолыжников сезона 2024/2025. 13 февраля здесь начнется чемпионат России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Чемпионат России по горнолыжному спорту соберет более 120 лучших спортсменов со всей страны, которые разыграют кубки и четыре комплекта медалей. Будут определены победители в слаломе и слалом-гиганте.

«В “Манжероке” уже несколько раз проводился Кубок России по горнолыжному спорту. Теперь на площадке нашего курорта впервые пройдет чемпионат России по горным лыжам. Принимать состязание такого высокого уровня — большая гордость и ответственность. Наши горнолыжные трассы прошли аккредитацию Международной федерации лыжного спорта: курорт получил право проводить международные соревнования. Трассы в “Манжероке” — одни из самых быстрых в России по средней скорости прохождения и сопоставимы с трассами Кубка мира по этому показателю. Так что соревнования определенно будут зрелищными и яркими. Желаю спортсменам удачи и приглашаю всех в “Манжерок” — увидеть своими глазами незабываемый спортивный праздник и поддержать российских горнолыжников»,— рассказал о подготовке курорта к чемпионату заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Это самые статусные соревнования национального календаря. Подготовку к ним мы начали еще весной прошлого года. Начиная с мая, мы проводили работы на склонах. Сегодня трассы уже готовы для участников заездов. Спортивную атмосферу смогут прочувствовать и зрители: специально для них организована площадка, до которой они смогут добраться на канатной дороге “Ледник” по специальному тарифу “Зритель”»,— добавил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Главные гонки национального календаря пройдут на трассе «Сибирь». Для слалом-гиганта на курорте подготовлена трасса протяженностью более 1200 м с перепадом высот 450 метров. Это самый большой перепад высот среди трасс, используемых для проведения таких соревнований в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Соревнования продлятся четыре дня и завершатся 16 февраля.

ООО "Курорт Манжерок"