МИД: РФ изучает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам миграции

В России рассматривают все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в сфере миграции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По словам дипломата, меры в отношении мигрантов принимаются российскими правоохранительными органами «без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность» въезжающих иностранцев.

«Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан»,— сказал господин Галузин в интервью РИА Новости. «Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере»,— добавил он.

Дипломат подчеркнул, что в Москве стараются давать «исчерпывающие разъяснения» о принимаемых российскими правоохранительными органами мерах. «Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев»,— сказал дипломат.

5 февраля 2025 года в России заработал реестр так называемых контролируемых лиц. Попавшие в него иностранцы подлежат высылке из страны и существенно ограничиваются в правах, например, не могут регистрировать юрлица и имущество. Иностранцы, которые попадают в реестр, также обязаны предоставлять геолокацию своего местоположения. Возможность ведения реестра определена поправками к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», принятому Госдумой в июле 2024 года.

Подробнее о новом режиме высылки — в материале «Высылаемых мигрантов включили в сеть».

Анастасия Домбицкая