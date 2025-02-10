В Балахне осудили охранника, избившего нападавшего на детский лагерь наркомана

Балахнинский городской суд приговорил к 5,5 годам заключения 70-летнего охранника загородного клуба «Олимпия» Павла Червякова. Его признали виновным в нанесении смертельных увечий наркозависимому Андрею Махову. В августе прошлого года тот в неадекватном состоянии ворвался на территорию лагеря, сломав калитку и угрожая охраннику. В помещении он кирпичом начал разбивать оргтехнику, напугав отдыхавших в «Олимпии» детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пожилой охранник, вооружившись отрезком металлической трубы, вступил в драку с Андреем Маховым и нанес ему несколько ударов по туловищу. Нападавший убежал от пенсионера через забор, а затем его нашли мертвым в лесу. В итоге Павла Червякова обвинили по ч. 4. ст. 111 УК РФ в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека.

Родные осужденного утверждают, что у него не было умысла убивать Андрея Махова. Охранник не мог знать, что у нападавшего от его образа жизни внутренние органы были в плохом состоянии. По версии родных, Павел Червяков оборонялся от нападавшего и защищал находящихся в «Олимпии» детей от вооруженного преступника.

Однако суд отказал защите в переквалификации статьи обвинения на превышение пределов необходимой обороны либо причинение вреда при действиях, направленных на задержание лица, совершившего преступление. Приговор в законную силу не вступил.

Иван Сергеев