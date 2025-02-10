Объемы промышленного производства в Удмуртии увеличились почти на 11% за год

Объемы промышленного производства в Удмуртии выросли на 10,9% в 2024 году по сравнению 2023-м, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 6,3 п.п. больше, чем в среднем по стране. По росту объемов производства республика заняла 4-е место среди регионов ПФО. Лидер в округе — Ульяновская область, где показатель увеличился на 16%.

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Рост обрабатывающей промышленности за указанный период составил 22,9%. Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 4,3 раза, прицепов и полуприцепов — в 2,2 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — в 1, 4 раза, лекарств и медицинских материалов, компьютеров, электрических изделий — в 1,3 раза.

Спад зафиксировали в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — в 1,7 раза, производстве текстильных изделий — в 1,6 раза, химических веществ и продуктов — в 1,2 раза, кожи и изделий из кожи — на 11,6%, прочих готовых изделий — на 7,4%.

Производство пищевых продуктов уменьшилось на 1,5%. Также в 1,5 раза снизился выпуск макаронных изделий, в 1,2 раза — производство безалкогольных напитков, на 8,1% — колбасных изделий, на 6,7% — сливочного масла и на 1% — сыра.

При этом увеличилось производство напитков на 3,5% и крупы на 5%. Произвели больше хлебобулочных изделий длительного хранения — в 1,3 раза, пива — в 1,2 раза.

В добывающем секторе отмечено снижение на 2,5%. В энергетическом и газоснабжающем — спад на 3%. В отраслях водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 2%.