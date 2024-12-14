Социальные расходы Татарстана вырастут на 40% в 2025 году

С 1 января 2025 года расходы на социальную сферу в Татарстане вырастут на 40% и составят 86% от общего бюджета республики в 485,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан увеличит социальные расходы до 485,6 млрд рублей в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан увеличит социальные расходы до 485,6 млрд рублей в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупнейшей статьей социальных расходов станет образование — 111,3 млрд рублей. На здравоохранение направят 54,6 млрд рублей, на социальные пособия и выплаты — 69,2 млрд рублей. Финансирование культуры и кинематографии составит 12,9 млрд рублей, а на развитие физкультуры и спорта выделят 7,4 млрд рублей.

Доходы бюджета республики в 2025 году запланированы в размере 472,1 млрд рублей, дефицит составит 13,5 млрд рублей. В последующие два года также прогнозируется рост доходов: до 497,7 млрд рублей в 2026 году и до 519,8 млрд рублей в 2027 году.

Анар Зейналов