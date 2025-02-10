Christie`s проведет аукцион ИИ-искусства

Аукционный дом Christie`s, ранее уже продававший произведения, созданные искусственным интеллектом, объявил о первой выставке, целиком посвященной искусству нейросетей. Аукцион под названием Augmented Intelligence откроется 20 февраля в нью-йоркской галерее Christie`s Rockefeller Center.

Среди участников — художник и основатель ИИ-стартапа Spawning AI Мэт Драйхерст. Главным экспонатом выставки станет робот, создающий картины в режиме реального времени. В Christie`s заявляют, что аукцион «призван продемонстрировать, как искусственный интеллект может расширить возможности художников и открыть новые горизонты в творчестве».

Художники в соцсетях отметили, что многие инструменты генеративного ИИ обучались на произведениях без разрешения авторов. По их мнению, подобные аукционы лишь популяризируют такой подход в ущерб тем, кто работает вручную. Уже собрано свыше 1,8 тыс. подписей под открытым письмом с требованием отменить торги.

Евгений Федуненко