Сегодня исполняется 59 лет председателю правительства РФ Михаилу Мишустину

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков:

— Уважаемый Михаил Владимирович! Ваше руководство правительством началось в непростой пандемийный год, а дальше шло по нарастающей. Но — так закалялась сталь! Могу себе представить, сколько стратегически важных решений приходится принимать Вам ежедневно, и потому особенно ценно, что русская культура не отодвинута на задворки, а стала равноправным приоритетом в борьбе за нашу суверенность. Сколько сейчас делается для учреждений культуры, для всех работающих в этой сфере, что особенно важно это для жителей отдаленных районов, и Вы приложили к этому немало усилий. Спасибо Вам. И дай бог Вам здоровья. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»