«Мохит-СТР» требует отменить решение УФАС по делу о полигоне в Стерлитамаке

Занимающееся сортировкой и переработкой отходов в Стерлитамаке ООО «Мохит-СТР» обратилось в арбитражный суд Башкирии с просьбой признать незаконным решение регионального УФАС по делу о договорах с ООО «Табигат» на обслуживание полигона ТБО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2024 года УФАС нашло нарушения в 33 договорах «Мохит-СТР» с «Табигатом» на обслуживание полигона, а также поставку и укладку изолирующего материала, на общую сумму более 21,4 млн руб. По мнению надзорного ведомства, «Табигат», будучи заказчиком, искусственно дробил закупки для ограничения доступа к конкурсам иных участников, кроме «Мохит-СТР», хотя фактически контракты представляли собой единую сделку.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 17 марта. Третьими лицами к разбирательствам привлечены «Табигат» и АСРО «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов».

ООО «Мохит-СТР» зарегистрировано в 2015 году в Стерлитамаке, основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 115,8 тыс. руб. По данным Rusprofile, учредителями компании являются Эльвира Миндиярова (владеет 60% уставного капитала) и Андрей Егоров (владеет 40% уставного капитала), ранее в числе учредителей был совладелец ООО «РО "Эко-сити"» Айрат Максадов. В 2023 году чистая прибыль ООО составила 17 млн руб. при выручке 128 млн руб.

ООО «Табигат» зарегистрировано в Уфе в 2018 году после преобразования одноименного ГУП, основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал ООО — 265,3 млн руб., права учредителя принадлежат министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2023 году, по данным Rusprofile, выручка «Табигата» составила 30 млн руб., убыток — 29 млн руб.

Идэль Гумеров