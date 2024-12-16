УФАС изучило дроби

Управление ФАС по Башкирии усмотрело нарушения законодательства о конкуренции в действиях ООО «Табигат» и ООО «Мохит-СТР». В 2023 году «Табигат» заключил договоры на обслуживание полигона бытовых отходов в Стерлитамаке с единственным поставщиком — ООО «Мохит-СТР». Всего было заключено 33 договора на общую сумму 8,1 млн руб. В антимонопольном ведомстве сочли, что заказчик искусственно дробил закупки, чтобы устранить конкуренцию. «Мохит-СТР» намерен обжаловать решение УФАС. Юристы полагают, что отменить решение УФАС не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Действия принадлежащего республике ООО «Табигат» и ООО «Мохит-СТР», заключавших договоры, связанные с обслуживанием полигона ТБО в Стерлитамаке, признаны незаконными. Соответствующее решение вынесла комиссия УФАС по Башкирии, рассмотревшая жалобу ассоциации «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов».

Как следует из материалов дела, «Табигат» с сентября 2022-го по июль 2023 года публиковал извещения о проведении закупок у единственного поставщика — «Мохит-СТР». Всего они заключили 33 договора стоимостью от 494,5 тыс. до 858 тыс. руб. каждый: восемь контрактов касались поставки на объект изолирующего материала, столько же — его укладки, 17 — обслуживания полигона.

Поскольку договоры предусматривали выполнение одних и тех же работ на одном объекте, а заключало их одно и то же лицо в течение длительного времени, они фактически представляли собой единую сделку, искусственно раздробленную для формального соблюдения ограничений ведомственного положения о закупках, полагают в УФАС. Каждый последующий контракт подписывался на следующий день после исполнения предыдущего. Закупки, говорится в решении контролирующего ведомства, были произведены для заключения договоров с определенным единственным поставщиком и направлены на ограничение доступа других возможных участников.

По данным Rusprofile, компания «Табигат» создана в 2003 году в форме государственного унитарного предприятия, в 2018 году — преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Владелец — минземимущества Башкирии. В 2021 году ООО «Вториндустрия» (связанное с крупным предпринимателем на рынке обращения с отходами Айратом Максадовым) инициировало дело о банкротстве предприятия, в январе суд прекратил процедуру. Выручка компании в 2023 году составила 30 млн, а чистый убыток — 29 млн руб.

ООО «Мохит-СТР», зарегистрированное в Стерлитамаке в 2015 году, также связано с Айратом Максадовым. Выручка компании в 2023 году составила 128 млн, чистая прибыль — 17 млн руб.

Арбитражный управляющий «Табигата» Радик Газизов (дело рассматривалось во время процедуры банкротства компании) и представитель «Мохит-СТР» пояснили комиссии УФАС, что фактически полигон обслуживался в рамках сентябрьского договора двухлетней давности. Заключить серию договоров пришлось для соблюдения требований законодательства о закупках, когда заказчик смог разместить в единой информационной системе лишь одно платежное поручение. Чтобы опубликовать остальные документы и избежать административных штрафов, заключались дополнительные договоры на каждые 20 дней. Кроме этого, контракт предусматривал автоматическую пролонгацию, отмечали представители компаний.

Комиссия УФАС отнеслась к этим доводам критически, указав, что при изменении существенного условия — срока действия — договор являлся заключенным заново, а не продленным. Представитель «Мохит-СТР» также отмечал, что работы по изоляции полигона носили срочный характер и являются социально значимыми — в контролирующем органе не нашли этому подтверждений.

В УФАС пришли к выводу, что целью таких действий стал обход законодательства о защите конкуренции. Ведомство решило не выдавать ответчикам предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, так как договоры исполнены. Однако, будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Айрат Максадов вчера сообщил «Ъ-Уфа» о намерениях «Мохит-СТР» обжаловать решение УФАС в суде.

Старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа считает вероятность признания действий ООО «Табигат» и ООО «Мохит-СТР» правомерными невысокой.

«В данной ситуации рынок услуг, связанных с обслуживанием полигона, является конкурентным. В рассматриваемом случае „Табигат“ создал для „Мохит-СТР“ необоснованные преимущества для осуществления закупки, тем самым образовав препятствия для других хозяйствующих субъектов, которые могли бы конкурировать с ООО „Мохит-СТР“ за выполнение работ на полигоне твердых бытовых отходов. Кроме того, заключенные между компаниями договоры образуют единый процесс проведения работ, которые проводились на всей территории полигона, исходя из чего целесообразным было бы заключение единого договора»,— полагает он.

Наталья Балыкова