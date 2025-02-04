Турецкий перевозчик AJet впервые запускает рейсы из аэропорта Пулково в Стамбул

С 14 марта турецкая авиакомпания AJet впервые начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул. Предполагается, что перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Морозов / Пресс-служба Пулково Фото: Алексей Морозов / Пресс-служба Пулково

В пресс-службе Пулково уточнили, что в рамках зимнего расписания по понедельникам вылет из Петербурга запланирован в 04:05, прибытие в Стамбул — в 08:00. Вылет по средам, пятницам и воскресеньям — в 03:05, прибытие в аэропорт им. Сабихи Гекчен — в 07:00. Время в пути составит 3 часа 55 минут.

Отметим, что авиакомпания AJet — четвертый перевозчик на направлении Санкт-Петербург — Стамбул. Таким образом, количество рейсов в этот турецкий город увеличится с 42 до 46 в неделю.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в аэропорту Пулково начали оформлять платежные карты «МИР» для прибывающих в Россию иностранных туристов.

Андрей Цедрик