Российские теннисистки Андреева и Самсонова вышли во второй круг WTA в Дохе

Россиянки Мирра Андреева и Людмила Самсонова успешно начали выступление на турнире WTA-1000 в Дохе. В первом круге 17-летняя Мирра Андреева, занимающая 15-ю строчку мирового рейтинга, обыграла американку Кэти Волынец (68-е место). Матч продолжался чуть более двух с половиной часов и завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Во второй круг турнира также вышла (20-я) Людмила Самсонова, обыграв представительницу Новой Зеландии Лулу Сан (45-я). Соперницы провели на корте 1 час 28 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

В следующем круге Мирра Андреева встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой (49-я) или словачкой Ребеккой Шрамковой (44-я). Людмила Самсонова во втором круге сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (35-я) или японкой Аои Ито (114-я).

Сегодня, 9 февраля, свое выступление на турнира WTA-1000 в Дохе завершили российские теннисистки Диана Шнайдер и Анна Калинская. Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Его призовой фонд составляет более $3,6 млн.