Над Крымом и Черным морем сбили три БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

Атака длилась с 19:20 до 19:40. Два БПЛА были сбиты над Черным морем. Один был уничтожен над территорией Крыма.

За минувшую ночь российские ПВО сбили 35 украинских беспилотников над российскими регионами. С утра был сбит БПЛА над территорией Ленинградской области. Губернаторы заявили, что в результате атаки пострадавших нет.