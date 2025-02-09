Главу калининградского Балтийска и его заместителя арестовали по делу о взятке

Ленинградский районный суд отправил в СИЗО главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова. Его обвиняют в получении взятки (п. «в». ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба судов Калининграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мельников

Фото: Прокуратура Калининградской области / Telegram Сергей Мельников

Фото: Прокуратура Калининградской области / Telegram

Сергей Мельников арестован до 7 апреля 2025 года. На тот же срок отправили под стражу его заместителя Максима Коваленко. Его обвиняют в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Следствие считает, что 15 января 2025 года Максим Коваленко передал Сергею Мельникову «не менее 575 тыс. рублей». За взятку глава округа пообещал ему «общее покровительство и попустительство по службе». Они были арестованы 7 февраля. У них дома и на работе прошли обыски.

Сергей Мельников возглавляет администрацию Балтийского округа с 2017 года. До этого он был заместителем главы администрации Калининграда. С 2001 года состоит в партии «Единая Россия».