Главу калининградского Балтийска и его заместителя задержали по делу о взятке

Глава администрации Балтийского городского округа Калининградской области Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко задержаны по подозрению во взяточничестве. У них дома и на работе прошли обыски.

Как сообщило управление СКР по Калининградской области, Сергея Мельникова подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Максима Коваленко — в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, которые предоставило следствию управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

По версии следствия, 15 января 2025 года Максим Коваленко передал Сергею Мельникову взятку в размере «не менее 575 тыс. руб». Взамен глава Балтийска пообещал подчиненному «общее покровительство и попустительство по службе».

Сергей Мельников возглавляет администрацию Балтийска с 2017 года. До этого он работал заместителем главы администрации Калининграда. С 2001 года состоит в партии «Единая Россия».