Ширится движение парковщиков

Как выяснил “Ъ”, законопроект, дающий право властям Москвы и Санкт-Петербурга самостоятельно наказывать водителей, паркующихся на местах для инвалидов, готовится для внесения в Госдуму. Документ разработали депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. Сегодня контроль за этим нарушением у ГИБДД: штраф составляет 5 тыс. руб. Авторы поправок говорят, что число нарушителей в последнее время выросло и нужно усиливать контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О разработке поправок к КоАП РФ “Ъ” сообщили в комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания Санкт-Петербурга. 10 февраля документ (текст есть у “Ъ”) обсудят депутаты городского парламента, после чего поправки направят в Госдуму. Изменения предлагается внести в ст. 23.79 кодекса, наделяя власти Москвы и Санкт-Петербурга правом рассматривать дела по ч. 2 ст. 12.19 КоАП (стоянка и остановка на месте для инвалидов). Сегодня этот состав администрирует ГИБДД.

На местах для инвалидов (обозначенных знаком или разметкой) разрешено стоять автомобилям со знаком «Инвалид», информация о транспортном средстве должна были внесена в так называемый федеральный реестр инвалидов (ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»). Не менее 10% всех машино-мест на парковках общего пользования, согласно законодательству, должно быть выделено для инвалидов. Санкция за стоянку на таком месте (обозначенную знаком или разметкой) составляет 5 тыс. руб., машина нарушителя эвакуируется на штрафстоянку.

В пояснительной записке комиссия по транспорту напоминает, что власти Москвы и Санкт-Петербурга уже могут администрировать стоянку машин под запрещающим знаком (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ): штраф в 4,5 тыс. руб. выносит Московская административная дорожная инспекция (входит в транспортный комплекс Москвы) или комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Передающие полномочия поправки к КоАП внесены еще в 2013 году, чтобы разгрузить ГИБДД и повысить контроль за нарушителями. Комиссия по транспорту считает, что нужен «единообразный подход» в контроле парковочных нарушений. В пояснительной записке также говорится об увеличении числа нарушителей (статистика не приводится), в том числе за счет водителей, которые не хотят платить за платную парковку и занимают места для инвалидов (они довольно часто расположены рядом).

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу, признал, что сил полиции для контроля инвалидных мест сегодня не хватает. По данным МВД на февраль 2025 года (их обнародовал первый замглавы ведомства Александр Горовой), общий некомплект в органах внутренних дел составляет 18,7%. Господин Нилов отмечает и общий рост жалоб на машины, которые стоят на инвалидных местах, при этом знаков «Инвалид» не имеют. Депутат считает, что инициативу можно поддержать.

Законопроект имеет право на существование, считает член Общественной палаты РФ Александр Холодов, но до принятия поправок нужно устранить ряд законодательных проблем. Инспектор ГИБДД, напоминает эксперт, может подойди к водителю и попросить документы, подтверждающие право на пользование знаком «Инвалид», но региональные инспекции права на это не имеют. Также, по словам Александра Холодова, при администрировании нарушений под знаками (а это делается, как правило, с помощью камер) возникает много спорных ситуаций. «Прежде чем передавать регионам полномочия по инвалидным местам, нужно провести определенную работу, исключив двоякое толкований правил и ошибки при фиксации»,– считает он.

Поправками к КоАП можно было бы передать регионам администрирование всех составов, предусмотренных ст. 12.19 КоАП (в том числе стоянку на тротуаре, на остановке автобуса и т. д.), считает ведущий специалист «Дирекции организации дорожного движения» Санкт-Петербурга Дмитрий Попов. «Государственные структуры в части контроля показывают большую эффективность, чем полицейские»,— считает эксперт.

В целом, отмечает господин Попов, проблема контроля за нарушениями на парковочных местах сейчас стоит «довольно остро», поскольку все больше граждан, имеющих автомобили, возвращаются с СВО — многие из них имеют инвалидность и претендуют на выделенные машино-места. Ярослав Нилов, впрочем, считает, что дефицит парковок для инвалидов наблюдался и раньше. «Выделенные законом 10% мест– это очень мало»,— говорит он.

Иван Буранов