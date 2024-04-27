Посмотри в глаза соседей

Все больше российских регионов запускают систему поощрений граждан за данные о нарушителях ПДД, например, о пьяных водителях. Так, в Республике Коми, Вологодской, Нижегородской областях, ЯНАО и Марий Эл уже платят по 3–5 тыс. руб. за каждое подтвержденное нарушение либо дарят билеты в театр или зоопарк. Еще семь регионов пообещали запустить аналогичную систему. Эксперты призывают власти оперативнее реагировать на обращения, отказавшись при этом от материального поощрения. В МВД сетуют на низкое качество фото и видео от граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В российских регионах все шире используется система поощрений за информацию о нарушителях ПДД, говорится в свежем обзоре правоприменительной деятельности Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД). Так, на конец 2023 года в пяти субъектах РФ приняты региональные нормативные правовые акты, где описан порядок выплат за информацию о нарушителях.

В Республике Коми за сообщения о нарушениях платят 3 тыс. руб., в Вологодской области — 3 тыс., в Нижегородской — 2 тыс., а в Ямало-Ненецком автономном округе — 4 тыс. руб. В Брянской области премия зависит от степени опасности нарушения: если водителя привлекли за пьяную езду по КоАП, то информатору выплатят 3 тыс. руб., а если по ст. 264.1 УК РФ (повторная пьяная езда), то уже 5 тыс. руб. В Марий Эл бдительным гражданам дарят билеты в кинотеатры, театры и зоопарки. Власти еще 15 регионов ограничиваются грамотами и благодарностями.

Еще в семи субъектах РФ разрабатываются документы, где будет предусмотрен порядок поощрения, сообщает НЦ БДД. К примеру, в Республике Алтай планируется установить премию в 5 тыс. руб., а в Ярославской области — в размере 70% от суммы штрафа для нарушителя. Аналогичные правила планируют принять власти Кабардино-Балкарии, Курганской, Омской, Тверской областей, Ненецкого автономного округа.

Сам механизм приема и отработки жалоб должен быть доработан, считает член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

«Я сам лично фотографировал машину, неправомерно припарковавшуюся на месте для инвалидов, и отправлял обращение через сайт ГИБДД,— рассказал он “Ъ”.— Эту жалобу там до сих пор рассматривают — уже года два. Если сегодня вы едете за пьяным и позвоните в 02 или 112, то вам скажут, что ваше обращение принято. И только с вероятностью 10% жалобу быстро передадут в ГИБДД, а инспекторы быстро остановят пьяного, пока он не доедет до дома».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддерживает систему поощрений информаторов, но считает, что в ней не должны быть задействованы денежные выплаты. «Если мы переходим в материальную плоскость, то можем столкнуться с ненормальными личностями, которые тысячами штрафуют водителей, потому что им нечего заняться или просто из принципа»,— считает он.

В марте в соцсетях обсуждалась статья в немецком издании Bild о 18-летнем «мастере доносов», который ездит на велосипеде по городу Грефенхайнихен в поисках нарушителей парковки и фотографирует их. За 2023 год он направил более 4,2 тыс. сообщений о нарушениях. Интересно, что власти города заявили: «мастер доносов» только мешает полиции.

Петр Шкуматов считает, что нужно предусмотреть ответственность за ложные сообщения. Он приводит в пример ситуацию, когда человек решил отомстить соседу за стоянку на «его месте» и для этого сфотографировал машину так, будто она стоит с нарушением.

Напомним, что в Москве для фиксации парковочных нарушений несколько лет применяется приложение «Помощник Москвы». С его помощью граждане могут прислать фото в Московскую автодорожную инспекцию. За подтвержденные нарушения начисляют баллы, которые можно использовать для пополнения карты «Тройка» или парковочного счета.

Система давно вызывает вопросы у юристов, поскольку нарушителям присылают штрафы, оформляемые как автоматические «письма счастья», хотя фотография была сделана человеком вручную. На недопустимость такой практики еще в 2019 году обратил внимание Верховный суд. Автовладельцы и компании на этом основании успешно обжалуют вынесенные штрафы в судах.

По данным НЦ БДД, в прошлом году от граждан поступило 281 тыс. обращений о нарушениях (+2,6% к прошлому году) с приложением фотографий, на основе которых ГИБДД возбудила 195 тыс. дел. По итогам их рассмотрения было вынесено 55,1 тыс. постановлений о назначении наказания. «Таким образом, виновные лица привлечены к ответственности по результатам отработки только пятой части всех поступивших от граждан обращений с приложением фото- и видеоматериалов,— отмечают в НЦ БДД.— На протяжении нескольких лет значение данного показателя стабильно снижается, что может свидетельствовать о снижении качества представленной информации о правонарушениях».

Иван Буранов