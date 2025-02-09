Главные новости за неделю 3 — 9 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Дело основателя петербургского автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы РФ Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд рублей, дошло до суда. Об этом стало известно «Ъ». Изначально предполагалось, что процесс пройдет заочно, однако Черемушкинский суд Москвы по ходатайству защиты направил дело в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Экс-главу «Невской мануфактуры» Максима Макеева назначили новым директором АО «Большой Гостиный двор». Изменения были внесены в реестр юридических лиц. Согласно данным базы «Контур.Фокус», господин Макеев возглавлял «Невскую мануфактуру» в 2021 году, когда там случился крупный пожар, унесший жизнь командира отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Ильи Белецкого. После происшествия Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича задержали, однако позже дело прекратили.

Ставший подозреваемым при расследовании уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере бывший вице-губернатор Ленинградской области Николай Пасяда признан неподсудным в связи с наличием определенного заболевания. Сперва окружающие заметили его неадекватные поступки, далее была проведена соответствующая экспертиза. Специалисты выявили нарушения психики, которые лишают Пасяду «способности осознавать фактический характер и общественную значимость и руководить ими».

Бывшего руководителя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Экс-чиновнику и его жене Татьяне смягчили меру пресечения. Супруги стали фигурантами дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Их арестовали в конце сентября 2024 года.

Власти Санкт-Петербурга намерены создать при городском правительстве эвакуационную комиссию. В настоящий момент документ находится на антикоррупционной экспертизе. Основными задачами данной структуры в Смольном станут планирование, подготовка, организация проведения и всестороннее обеспечение процесса эвакуации населения, а также материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы.

Первые договоры с проектно-изыскательской организацией «Метропроект», зарегистрированной 27 января 2025 года, заключило АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Речь идет о разработке рабочей документации по продолжению Невско-Василеостровской (в сторону «Каменки») и Красносельско-Калининской (в сторону «Суворовской») линий.

На территории индустриального парка «PNK парк Колпино» открылся склад сети мебельных гипермаркетов Hoff. Бренд занял площадь почти в 29 тыс. кв. метров. Запуск склада в работу позволил увеличить помещения для хранения товаров почти вдвое. До этого компания арендовала 15 тыс. кв. метров в комплексе «Уткина Заводь» в Ленобласти.

Депутаты Заксобрания Петербурга в окончательном чтении приняли законопроект об административной ответственности за парковку автомобиля на эксплуатационной маркировке — разметке пешеходных зон, пожарных гидрантов и мусорных контейнеров. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 40 тыс. руб., для юридических — от 150 до 500 тыс. руб.

Новым вице-губернатором назначен Константин Звоник, прежде занимавший должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. На новом посту в Смольном он будет координировать и контролировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, управления ветеринарии города.

Екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна квартиры на Парфеновской улице в Петербурге. От полученных травм 58-летний музыкант скончался. Инцидент случился в тот момент, когда к господину Стройкину пришли сотрудники правоохранительных органов. Они проводили обыски в рамках дела по экстремистской статье. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

КГИОП согласовал проект строительства еще одного автомобильного моста через Неву, который планируется возвести в рамках создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Согласование выдано инвестору АО «Западный скоростной диаметр». Новая переправа будет построена рядом с Финляндским железнодорожным мостом в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Мост будет разводной, его высота от уровня земли составит около 9,8 метра.

Дочернее предприятие финского производителя лакокрасочных материалов Tikkurila ООО «Тиккурила», управляющее двумя заводами в Петербурге, а также логистическими центрами в Новосибирске, Мытищах и Копейске (Челябинская область), сменило собственника. Его единственным владельцем стала московская компания АО «Смартбизнесгрупп».

Обвиняемую в повторной дискредитации армии 19-летнюю Дарью Козыреву отпустили под запрет определенных действий, сообщила группа поддержки девушки. Петербурженка находилась в СИЗО с 24 февраля 2024 года, ее задержали за то, что она наклеила на памятник Тарасу Шевченко его стихотворение на украинском языке.

В пятницу, 7 февраля, в Пулково массово задерживали и отменяли рейсы на вылет и прибытие. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вынужденная корректировка расписания оказалась связана с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области. На вылет были отменены более 30 рейсов, также около 30 рейсов отменили на прибытие.

Неизвестный предпринял попытку поджога здания Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте. Подозреваемого задержали на месте преступления. Инцидент в центре Северной столицы произошел вечером 7 февраля. Обстоятельства происшествия, а также мотивы злоумышленника в настоящий момент устанавливаются.

Утром 9 февраля над рекой Волхов в Киришском районе Ленобласти военные уничтожили очередной беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Информации о разрушениях и пострадавших в результате атаки дрона не поступало. Из-за инцидента в аэропорту Пулково с 06:55 до 08:15 вновь вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В воскресенье, 9 февраля, на груженном мазутом танкере Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв во время запуска двигателя. В результате оказалось повреждено машинное отделение. Судно было пришвартовано у причала. Как официально сообщили в администрации Ленобласти, разлива нефтепродуктов зафиксировано не было, экипаж эвакуирован, обошлось без пострадавших. Позднее в Росморречфлоте заявили, что угрозы затопления танкера нет.