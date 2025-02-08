Здание ФСБ на Литейном проспекте пытались поджечь

Неизвестный предпринял попытку поджога здания Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте. Злоумышленника задержали на месте преступления, пишет 78.ru.

Инцидент в центре Северной столицы произошел вечером 7 февраля. За счет оперативных действий силовиков удалось задержать поджигателя. Обстоятельства происшествия устанавливаются, как и мотивы и личность злоумышленника.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель села Паша стал фигурантом еще одного дела после поджога дома пенсионерки.

Татьяна Титаева