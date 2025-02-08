Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Здание ФСБ на Литейном проспекте пытались поджечь

Неизвестный предпринял попытку поджога здания Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте. Злоумышленника задержали на месте преступления, пишет 78.ru.

Инцидент в центре Северной столицы произошел вечером 7 февраля. За счет оперативных действий силовиков удалось задержать поджигателя. Обстоятельства происшествия устанавливаются, как и мотивы и личность злоумышленника.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель села Паша стал фигурантом еще одного дела после поджога дома пенсионерки.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...