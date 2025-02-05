Сеть мебельных гипермаркетов Hoff открыла склад в Петербурге

На территории индустриального парка «PNK парк Колпино» открылся склад сети мебельных гипермаркетов Hoff. Бренд занял площадь почти в 29 тыс. кв. метров, пишет издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Запуск склада в работу позволил увеличить помещения для хранения товаров почти вдвое. До этого компания арендовала 15 тыс. кв. метров в комплексе «Уткина Заводь» в Ленобласти.

Открытие склада также привело к расширению ассортимента сети гипермаркетов на 20%, их число достигло 12 тыс. Вице-президент по развитию и недвижимости Hoff Марина Гаврилова добавила, что запуск нового склада позволит увеличить эффективность цепочки поставок, оптимизировать расходы на логистику, расширить бизнес и объем продаж в регионе. Покупатели смогут получать заказы на следующий день после покупки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на склады в Санкт-Петербурге по итогам прошедшего года упал на 41%.

Татьяна Титаева