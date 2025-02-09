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В Пулково вводили ограничения из-за обнаруженного над Ленобластью беспилотника

Утром 9 февраля в небе над Ленинградской областью военные уничтожили очередной беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Силами ПВО над рекой Волхов в Киришском районе уничтожен БПЛА. Спасибо военным, оперативным службам системы РСЧС НФГО и НАСФ за контроль Ленинградского неба»,— написал господин Дрозденко.

О разрушениях и пострадавших в результате атаки дрона не сообщается.

Из-за инцидента в аэропорту Пулково с 06:55 мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. В 08:15 петербургский аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Напомним, что в последний раз Пулково закрывали из-за угрозы атаки БПЛА в ночь на 29 января. Аэропорт не работал в течение нескольких часов.

Андрей Цедрик

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