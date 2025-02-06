Главу ТФОМС Константина Звоника назначили новым вице-губернатором Петербурга

Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве Санкт-Петербурга. Новым вице-губернатором назначен Константин Звоник, прежде занимавший должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Согласно постановлению губернатора, на новом посту в Смольном господин Звоник будет координировать и контролировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до недавнего времени деятельность выше перечисленных ведомств временно курировал другой вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий.

Андрей Цедрик